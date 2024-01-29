Происшествия 29 января 2024, 17:48 Владельца «Олейны» задержали в Москве Shot: обвиняемого в отмывании денег владельца бренда «Олейна» задержали в Москве РИА «Новости»

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Обвиняемого в отмывании денег бизнесмена Карена Ванецяна задержали в столице. Собственника крупной российской компании по производству масла, владеющей брендами «Олейна» и Ideal, арестовали на Новом Арбате. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авторы статьи уточнили, что в 2018 году в Армении против 55-летнего миллиардера возбудили уголовное дело за легализацию доходов. В 2023-м его объявили в международный розыск.

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Следствие предположило, что Ванецян в 2018 году приобрел 12,5% акций Зангезурского медно-молибденового комбината, акции которого номинально принадлежали послу Армении в Ватикане. Он заплатил 15,5 миллиона долларов, а в результате сомнительных финансовых операций заработал 35 миллионов долларов.

В минувшем году Ванецян приобрел российские активы американской аграрной кампании Bunge, производящей масло под торговыми знаками Ideal, «Олейна» и «Масленица». Сумма уставного капитала его компании после совершения покупки составила 1,3 миллиарда рублей.