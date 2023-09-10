Происшествия 10 сентября 2023, 12:56 Владельца киоска в Льгове отправили под домашний арест по делу о массовом отравлении шаурмой Ленинский суд Курска отправил под домашний арест владельца киоска с шаурмой объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

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Владельца киоска в Льгове Курской области отправили под домашний арест на два месяца. Пятидесятилетнего россиянина обвинили в рамках уголовного дела о массовом отравлении шаурмой, в результате которого одна из пострадавших умерла. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Меру пресечения избрал Ленинский районный суд Курска. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда.

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Обвиняемыми по делу о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункты «а» и «в» части 2 статьи 238 УК РФ), проходят трое мужчин и одна женщина. Все трое — уроженцы Республики Таджикистан. Сейчас суд рассматривает материалы в отношении 23-летнего повара киоска. Он студент колледжа, в киоске работал после учебы. Отмечается, что он возражает против взятия под стражу, просит о домашнем аресте и заявляет, что скрываться не намерен.

Шаурмой в киоске отравились более 20 человек. Одна девушка скончалась.