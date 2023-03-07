Происшествия 07 марта 2023, 17:58 Владельца гостиничного комплекса в Красноярском крае обвинили в убийстве

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В Красноярском крае задержали 47-летнего владельца гостиничного комплекса, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональный Следком.

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По данным информагентства, убийство произошло в поселке Ангарский. Следствие предполагает, что между обвиняемым и 44-летним сотрудником гостиницы возник конфликт, в ходе которого мужчина застрелил потерпевшего из ружья. Задержанного поместили в СИЗО на время следствия.