Владельца дома в Самаре, в котором 4 человека погибли при пожаре, будут судить

Владелец жилого дома пойдет под суд в Самаре. Во время пожара там погибли четыре постояльца. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По данным следствия, именно хозяин дома оказался виновник происшествия. Оне не обеспечил безопасность его жителей и не следит за исправностью электрооборудования.

В доме не было ни запасных выходов, ни пожарной сигнализации. В результате четыре человека погибли, а еще трое получили серьезные ожоги.