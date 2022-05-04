Владелицу приюта для животных в Хабаровском крае избили из-за двух сбежавших собак. Видео

Владелицу приюта для животных в селе Ильинка Хабаровского края Светлану Лазареву избили из-за двух сбежавших собак. Пострадавшая сообщила «360», что обратилась в полицию.

Светлана рассказала, что напавшие живут на той же улице. Поводом для избиения стало то, что две собаки Лазаревой — по ее словам, неагрессивные — выскочили за забор.

«Собаки повиляли хвостиками и ушли. Я не знаю, что в голове у этих людей, ну не любят они животных. Собаки подошли к их машине, больше ничего такого не было», — заметила владелица приюта.

Судя по видео с места нападения, которое есть в распоряжении редакции, женщину избивали довольно жестоко. Однако Светлана призналась, что ее травмы — «в первую очередь моральные».

«Много синяков, ушибы, но не тяжкий вред здоровью. Есть сотрясение. Я в полиции сейчас», — добавила Лазарева.

Правоохранители проводят проверку по данному факту, выясняются обстоятельства происшествия, рассказала «360» временно исполняющая обязанности начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Хабаровскому краю Олеся Циклаури.