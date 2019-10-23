Владелица польской фирмы запретила спасать умирающего украинца

Уроженец Прикарпатья работал на производстве гробов у города Новый Томышль. Во время смены 36-летний мужчина пожаловался на плохое самочувствие. Однако польская предпринимательница запретила вызывать медиков и отправила других сотрудников домой. Через сутки тело украинца нашли в 125 километрах от здания, написало «РИА Новости».