  • Владелица польской фирмы запретила спасать умирающего украинца

    23 октября 2019, 14:02

    Ольга Ситникова

    Владелица предприятия отказала в помощи умирающему украинскому рабочему в Польше, сообщила «Русская планета».

    Уроженец Прикарпатья работал на производстве гробов у города Новый Томышль. Во время смены 36-летний мужчина пожаловался на плохое самочувствие. Однако польская предпринимательница запретила вызывать медиков и отправила других сотрудников домой. Через сутки тело украинца нашли в 125 километрах от здания, написало «РИА Новости».