Эксклюзив 29 июня 2023, 18:57 Владелица кафе рассказала подробности пожара на Ленинградском вокзале в Москве Пожар в кафе на Ленинградском вокзале начался после возгорания масла во фритюрнице Фото: freepik.com

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Владельцев кафе у Ленинградского вокзала в Москве, где произошел пожар, допросили правоохранители. Пока нет главной версии произошедшего. Об этом «360» сообщил арендодатель помещения.

«Это не проводка, не технические неисправности, я не могу сказать, нужно найти кого-то из сотрудников ООО „Фадж“, которые владеют кафе», — отметил он.

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Арендодатель добавил, что представители кафе дали показания сотрудникам МЧС и МВД. Точные причины возникновения пожара установят специалисты.

Позже гендиректор ООО «Фадж», владельца кафе, Галина Ледяева уточнила «360», что пожар начался во время приготовления пищи.

«Вспыхнуло масло во фритюрнице», — пояснила она.

Возгорание в кафе рядом с Ленинградским вокзалом на Комсомольской площади полностью ликвидировали около 15:00. По данным МЧС, огонь охватил 20 квадратных метров и не помешал движению поездов. Пострадавшихнет.

Ранее в Нижнем Новгороде на шоссе Жирокомбината произошел крупный пожар.