Эксклюзив 23 декабря 2022, 16:42 Владелица иномарки протаранила ворота автомойки и сбила сотрудницу в Приморье Перепутавшая педали владелица минивэна протаранила закрытый въезд на автомойку в Приморье

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Чистка грязного минивэна в приморском поселке Барабаш обернулась пробитыми воротами и пострадавшей сотрудницей автомойки. Владелица иномарки после выезда из бокса перепутала педали и протаранила уже закрытые за собой ворота. Момент попал в объектив камер наблюдения.

На опубликованных кадрах машина выехала из бокса, работница закрыла ворота, но в какой-то момент иномарка протаранила преграду.

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Ворота подкинули сотрудницу автомойки. На оставшихся кадрах можно заметить, что аварию устроил минивэн Toyota Wish.

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По данным местных СМИ, владелице иномарки придется оплатить ремонт помещения.