Владелица частной БДСМ-студии погибла от удушения в Санкт-Петербурге

Владелица частной БДСМ-студии, которая находится на Старо-Петергофском проспекте Санкт-Петербурга, погибла от удушения во время сексуальных игр со своим молодым человеком.

В ночное время Анастасия и ее бойфренд договорились остаться вдвоем в студии. По предварительной информации, при половом контакте молодой человек не рассчитал силу и ненамеренно задушил возлюбленную. О произошедшем мужчина сообщил представителям правоохранительных органов утром следующего дня.

По данным СМИ, после проведения проверочных мероприятий было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщило ИА «Невские новости».

Уточняется, что студия, которая принадлежала 30-летней Анастасии, представляет собой несколько оборудованных комнат, площадь которых составляет порядка 100 квадратных метров. В помещениях есть большое число аксессуаров и изготовленная на заказ мебель. В студии постоянно проходили тематические вечеринки, мастер-классы, фотосессии и другие мероприятия.