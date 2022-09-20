Владелец медцентра лишился двух машин в Челябинской области | 360°

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Владелец медцентра лишился двух машин в Челябинской области

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Два автомобиля марки Mercedes, которые принадлежали владельцу местного медицинского центра, сгорели в Челябинской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

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По данным ведомства, пожарные потушили огонь спустя 20 минут после обращения в экстренные службы. Причины возгорания пока не известны. Супруга предпринимателя заявила о происшествии в полицию.

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