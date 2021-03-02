Владелец контактного зоопарка на Алтае отдал деньги за несуществующих альпака

Мошенники обманули владельца контактного зоопарка «Лохматая ферма» из Республики Алтай. Мужчина неоднократно покупал животных через интернет. В этот раз он решил пополнить свой зоопарк двумя альпака, но попал на обман. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Владелец «Лохматой фермы» нашел подходящее объявление в Сети. Связался с предполагаемым владельцем животных. Собеседник представил видео и копии ветеринарных документов на экзотических зверей.

За каждую особь владелец альпака просил 250 тысяч рублей, но после согласился предоставить скидку. В качестве аванса покупатель перевел 26 тысяч рублей. После получения денег продавец отключил телефон и перестал выходить на связь.

Правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве. В ведомстве напомнили, что следует сохранять бдительность при совершении покупок в интернете.

Сам владелец «Лохматой фермы» в беседе с «360» заявил, что покупка альпака ему все еще интересна, но расстраиваться из-за обмана он не намерен.

«Получилось, как получилось, жизнь продолжается. Если органы правоохранительные найдут, то найдут. Я уже волосы рвать на себе не буду», — подчеркнул он.