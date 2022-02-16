Владелец иномарки сбил девушку на регулируемом перекрестке в Новом Уренгое

ДТП произошло на пешеходном переходе в Новом Уренгое. Там легковой автомобиль сбил девушку, когда она переходила дорогу на регулируемом перекрестке на зеленый свет. Об этом сообщило «Ямал-Медиа» со ссылкой на городской отдел ГИБДД.

Авария случилась на пересечении улиц 26 Съезда КПСС и Юбилейной сегодня, 16 февраля. Chevrolet Lacetti не справился с управлением и совершил наезд на девушку. В результате столкновения она получила травмы. Ее госпитализировали.