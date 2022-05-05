Владелец Челябинского магазина хранил продукты в туалете

Владелец магазина в Челябинской области держал продукты в туалете. Также сотрудники органов обнаружили ряд других нарушений. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

В туалете хозяин магазина держал крупы, газированные напитки и алкоголь. Кроме того, мужчина продавал продукты с истекшим сроком годности, а на некоторой еде не было информации о дате выработки, сроке годности и производителе. Сотрудники органов возбудили дело об административном правонарушении, передали «Дни.ру».