Эксклюзив 25 апреля 2023, 20:04 Владелец белого Lexus в Мытищах мог нанести себе травмы самурайским мечом Нанесший себе травмы владельца белого Lexus в Мытищах мог везти с собой самурайский меч Телеканал «360»

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Госпитализированный в Мытищах владелец белого автомобиля Lexus, который нанес себе несколько травм в салоне машины, одинокий и спокойный человек. Никакого странного поведения за ним никогда не наблюдалось. Об этом «360» заявил брат пострадавшего Виталий.

По его словам, сам он давно не общался со своим родственником и ничего о том, что происходило в его жизни, не знает. Информация о том, что брат попытался нанести себе травмы, мужчину сильно удивила.

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«Жена недавно с ним говорила. Все было хорошо», — отметил он.

На вопрос о том, мог увлекался ли брат культурой самураев, так как его действия напоминали ритуальное самоубийство воинов сэппуку, Виталий также ответил отрицательно.

«Единственное, что может быть, племяннице мог что-то в подарок привезти. Она вроде как японский учила, увлекалась», — ответил он на вопрос о возможном коллекционировании японских мечей.

Житель Архангельской области устроил сеанс самоповреждения в своем автомобиле Lexus на площадке около поликлиники в Мытищах. На поведение мужчины обратили внимание прохожие, которые вызвали полицию и медиков. Прибывшие на место врачи забрали раненого и провели ему операцию. Что стало причиной такого поведения — неизвестно.