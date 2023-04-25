25 апреля 2023, 20:04
Владелец белого Lexus в Мытищах мог нанести себе травмы самурайским мечом
Нанесший себе травмы владельца белого Lexus в Мытищах мог везти с собой самурайский меч
Госпитализированный в Мытищах владелец белого автомобиля Lexus, который нанес себе несколько травм в салоне машины, одинокий и спокойный человек. Никакого странного поведения за ним никогда не наблюдалось. Об этом «360» заявил брат пострадавшего Виталий.
По его словам, сам он давно не общался со своим родственником и ничего о том, что происходило в его жизни, не знает. Информация о том, что брат попытался нанести себе травмы, мужчину сильно удивила.
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«Жена недавно с ним говорила. Все было хорошо», — отметил он.
На вопрос о том, мог увлекался ли брат культурой самураев, так как его действия напоминали ритуальное самоубийство воинов сэппуку, Виталий также ответил отрицательно.
«Единственное, что может быть, племяннице мог что-то в подарок привезти. Она вроде как японский учила, увлекалась», — ответил он на вопрос о возможном коллекционировании японских мечей.
Житель Архангельской области устроил сеанс самоповреждения в своем автомобиле Lexus на площадке около поликлиники в Мытищах. На поведение мужчины обратили внимание прохожие, которые вызвали полицию и медиков. Прибывшие на место врачи забрали раненого и провели ему операцию. Что стало причиной такого поведения — неизвестно.
Врачи
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