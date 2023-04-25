Эксклюзив 25 апреля 2023, 19:02 Владелец белого Lexus нанес себе раны ножом около поликлиники Мытищ Место попытки неудачного ранения владельца белого Lexus в Мытищах сняли на видео

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Приехавший в Мытищи владелец белого автомобиля Lexus решил нанести себе несколько ударов ножом в живот. На необычное поведение вооруженного холодным оружием автолюбителя обратили внимание прохожие.

К счастью, местом для парковки автомобиля мужчина выбрал площадку около поликлиники Мытищ. Раненого оперативно доставили в больницу, где врачи его экстренно прооперировали. Объяснить причины своего поведения автовладелец не смог. Делом заинтересовались сотрудники полиции.

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В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия. В кадр попали капли крови в салоне, который оставил после себя владелец машины.

Автомобиль все еще находится на площадке около клиники. По данным источника «360», владельцем транспортного средства является житель Архангельской области.