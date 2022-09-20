«Я предотвратил нападение на ребенка». Владельцем покусавшей подмосковную школьницу овчарки оказался академик РАН | 360°

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Viber «Я предотвратил нападение на ребенка». Владельцем покусавшей подмосковную школьницу овчарки оказался академик РАН Владелец напавшей на девочку в Дрожжино овчарки: собака не кусала, а оцарапала ухо когтем РИА «Новости»

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На 13-летнюю школьницу в поселке Дрожжино Ленинского городского округа Подмосковья 17 сентября напала овчарка. Собака заметила йоркширского терьера, с которым гуляла девочка, и вырвалась от своего хозяина. Ребенок попытался спасти своего питомца, взяв его на руки. Тогда овчарка кинулась на школьницу, в результате чего она получила рваную рану уха. Владельцем агрессивного питомца оказался известный ученый, академик РАН Александр Жученко. Он рассказал «360» свою версию событий.

Собеседник издания отметил, что его уже опросили представители правоохранительных органов. Жученко утверждает — он попытался предотвратить гораздо тяжелые последствия.

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«Собака не убегала от меня, я ее держал на поводке. Она рванула к маленькому йоркширу. Овчарка пыталась достать другую собачку, которая была с девочкой. Я предотвратил нападение на ребенка, вовремя перехватил свою собаку», — пояснил ученый.

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Он признался, что сейчас испытывает проблемы со здоровьем. Недавно Жученко сделали операцию из-за онкологического заболевания. По его словам, в октябре планируется новая операция.

«Очень жалко девочку. Я сожалею, что собака напала на ребенка. С родителями пытаемся связаться, специально обратились через дознавателя с письменной просьбой, чтобы мы могли извиниться, помочь», — отметил он.

Жученко утверждает, что живущая у него 3,5 года овчарка — спокойная. У нее отдельный вольер, а на улице она всегда гуляет с поводком. Это первый случай, когда ученому не удалось удержать пса. Академик считает, что у него не хватило на это сил из-за болезни.

«Наша собака никогда никого не кусала. Вероятно, когтем рассекла ухо девочке. Когда стали собираться люди, а с ними и другие собаки, я отвел свою овчарку в сторону. А затем и просто увел, потому что у меня схватило сердце, это был большой стресс», — подытожил собеседник.

Руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова сообщила «360», что ведомство поручило Видновской городской прокуратуре провести проверку в связи с нападением собаки на ребенка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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