30 августа 2023, 02:09
ВКС уничтожили в Черном море четыре военных катера с десантом ВСУ
Минобороны РФ: ВКС уничтожили в Черном море четыре военных катера с десантом ВСУ
Самолет Черноморского флота уничтожил в акватории Черного моря четыре военных катера, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. На катерах находился десант с группами ВСУ общей численностью до 50 человек.
ВКС уничтожили четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил 30 августа около 00:00 по московскому времени, уточнили в ведомстве.
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В ходе брифинга Минобороны России днем 27 августа стало известно, что истребительная авиация ВКС уничтожила украинский самолет Ми-8 в ходе выполнения спецоперации. Как отметил официальный представитель российского ведомства Игорь Конашенков, вертолет сбили в районе Заливного Запорожской области. Кроме того, системы противовоздушной обороны также сбили два штурмовика Су-25 в районах Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области.
Россия
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