Происшествия 18 марта 2023, 15:44 Включишь свет — взлетишь на воздух. Боевик ВСУ заминировал люстру в квартире в Энергодаре МВД: в Энергодаре обезвредили заминированную люстру в квартире сбежавшего боевика ВСУ

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Заминированную люстру обезвредили в одной из квартир Энергодара, где жил украинский боевик. Об этом сообщили в Telegram-канал ГУ МВД по Запорожской области.

В полицию Энергодара поступила информация, что в квартире многоэтажного дома, где раньше жил военнослужащий ВСУ, могут хранится оружие и боеприпасы, уточнили в ведомстве.

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При обследовании помещения специалисты нашли самодельное взрывное устройство, изготовленное на базе гранаты «Ф-1» и «растяжку». По данным правоохранителей, бывший жилец сбежал, но заминировал люстру в одной из комнат. Смертельный сюрприз должен был сработать при включении света в гостиной.

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«Вот такая у нас… Включаешь свет — взлетаешь в воздух», — прокомментировали в ведомстве кадры люстры, с гранатой вместо лампочки.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.