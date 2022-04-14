Вязниковский суд обязал убийцу выплатить 900 тысяч семье жертвы

Суд в Вязниках вынес приговор мужчине, которого признали виновным в убийстве своего собутыльника во время пьянки. Об этом сообщил «Царьград».

Следствие установило, что между двумя мужчинами возник конфликт, после чего один из них нанес другому четыре ножевых ранения. Пострадавшего обнаружили через несколько часов в тяжелом состоянии, спасти его не удалось.

Мужчина свою вину не признал, однако суд счел его виновным и приговорил к 8,5 года заключения в колонии строгого режима, а также обязал выплатить 900 тысяч рублей семье убитого.