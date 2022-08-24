Визитку бывшего главы СБУ нашли в квартире Ройзмана

При обысках в квартире экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана силовики визитки иностранных дипломатов и общественников, а также бывшего главы СБУ Украины. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В коллекции экс-мэра Екатеринбурга оказались контакты директора польского музея икон Михала Богуцкого, посла Швейцарии в Москве Кристины Марти Ланг, эстонского общественника Меэлиса Кубитса. Также нашли контакты бывшего главы СБУ Игоря Смешко», — отметил собеседник агентства.

Ройзмана задержали утром 24 августа. В его квартире, офисе его фонда и частном музее прошли обыски. Бывший мэр рассказал журналистам, что его заподозрили в дискредитации российской армии. Весной его привлекли к административной ответственности за аналогичные действия — суд назначил ему два штрафа по 50 тысяч рублей в марте и еще один такой же штраф месяц спустя.

Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС России (статья 280.3 УК РФ), могут обернуться крупным штрафом, принудительными работами, арестом или даже тремя годами лишения свободы.