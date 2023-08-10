Эксклюзив 10 августа 2023, 17:44 Визит главы округа и епископа в больницу в Сергиевом Посаде попал на видео Появилось видео посещения больницы в Сергиевом Посаде главой округа Акуловым

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В распоряжении «360» оказались кадры визита главы Сергиево-Посадского округа Дмитрия Акулова и епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Фомы в городскую больницу, где находятся пострадавшие после взрыва. Глава округа Дмитрий Акулов и священнослужитель пообщались с пациентами и работниками медицинского учреждения.

Епископ пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и процветания больнице, назвав ее лучшей в регионе. Он поблагодарил медицинских работников за «особую любовь и жертвенное служение», с которым они подошли к своему делу. Во всех храмах Сергиево-Посадской епархии и Троице-Сергиевой лавры молятся о здоровье пострадавших, заверил владыка Фома.

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Взрыв, в результате которого пострадали более 70 человек, произошел накануне утром на складе с пиротехникой, прилегавшей к территории Загорского оптико-механического завода. Одна женщина, сотрудница цеха, скончалась в больнице. СМИ писали, что она получила ожоги 100% тела.