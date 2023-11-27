Эксклюзив 27 ноября 2023, 14:50 «Вижу такое во второй раз за 40 лет». Житель крымского села Морское — о шторме Житель Морского Александр: подобный шторм в поселке был только 30 лет назад Unsplash

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Житель села Морское под Судаком Александр рассказал «360», что шторм, который он наблюдал ночью, был самым сильным за много лет. В последний раз он видел подобное только в детстве, в начале 1990-х.

«По-моему, в 1993 году ураган пронесся, аналогичная была ситуация, но такого шторма не видел, сколько в поселке живу. За 40 лет во второй раз такое», — поделился он.

Мужчина отметил, что Морскому при этом досталось не так уж сильно — шторм был не настолько мощным, как со стороны Евпатории и Севастополя.

«Сам поселок особо не пострадал, частично где-то деревья повалило, <…>, но есть электричество, ветер стих. Вот набережная пострадала сильно. Посмотрим, как власти будут оценивать. <…> У нас и так не очень хорошо с набережной, но было хоть место отдыха, куда люди приходили. Придется, наверное, делать масштабную реконструкцию», — заметил Александр.

По его словам, пик непогоды пришелся на период примерно с 21:00 до 01:00.

«Сильно шатало»

«Я спустился к морю после 16:00, и оно бушевало, но был еще несильный шторм, ветер был порывистый, но сильный. На улице тяжеловато было стоять с телефоном и снимать, сильно шатало. Поселок спрятан немного в горах. Ветер дул юго-западный, и горы немного его защищали, а вот со стороны моря ветер был сильным. Побыл там часов до 17, он только разыгрывался, стихии еще не было», — вспомнил местный житель.

В следующий раз он пришел к морю около половины восьмого вечера, и ветер уже окреп, а морская вода начала выплескиваться на дорогу, которая проходит вдоль набережной.

«Потом я спустился в 22:00, и начался прямо сильный шторм. Был до полуночи на море, и он не стихал. Самый пик был. Волны были очень большими», — добавил Александр.

Сейчас, по его словам, море успокоилось и «уже можно аккуратно пройти по набережной». Идет мелкий снег с дождем.

В Гидрометцентре шторм на Крымском полуострове назвали самым мощным за всю историю метеонаблюдений.