Происшествия 11 марта 2024, 17:22 Вице-президента банка «Россия» Андреева арестовали Суд Петербурга отправил под арест вице-президента банка «Россия» Андреева РИА «Новости»

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Суд Санкт-Петербурга отправил под арест вице-президента банка «Россия» Игоря Андреева по делу о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА «Новости».

Андреев останется под стражей до 4 мая. На сайте банка «Россия» появилась информация о его задержании. В пресс-службе пояснили, что следствие и арест инициировала сама кредитная организация.

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Банк оказывает содействие в расследовании уголовного дела в отношении Андреева. Другие подробности в пресс-службе не привели.

В конце февраля Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка из-за многочисленных нарушений законодательства. Позднее в отношении организации началась проверка с участием сотрудников ФСБ.