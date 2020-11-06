Вице-премьер Алексей Оверчук попал в больницу после ДТП в Москве

Алексей Логвинович действительно пострадал в результате автоаварии, в настоящее время он находится в ЦКБ Андрей Матвеев пресс-секретарь вице-премьера.

Комментировать состояние чиновника собеседник агентства не стал.

ДТП с участием трех автомобилей произошло на Кутузовском проспекте, напротив парка Победы. Всего, по данным источника агентства, пострадали два человека. Одним из них оказался Оверчук.

В соцсетях появилось видео с места аварии. Судя по кадрам, правительственная BMW столкнулась с ЗАЗ-1102 («Таврия») и Nissan.