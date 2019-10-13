Вице-мисс «Краса России» попала в крупное ДТП под Минском

«Состояние у меня плохое, в легком трубка, переломано все тело. Меня надо буквально „собрать“. Жду ряд операций», — рассказала красавица.

По ее словам, сейчас ее здоровьем занимаются врачи из РНПЦ травматологии и ортопедии Минска. Девушка уже перенесла две операции. Во вторник, 15 октября ее ждет очередная операция — в этот раз на правой ноге. После того, как хирурги сделают свою работу, девушку ждет длительный курс реабилитации.

ДТП случилось 5 сентября. Девушка выехала из Москвы в Минск на микроавтобусе, который отыскала на популярном сервисе попутчиков. В пути водитель устал, стал под утро засыпать в дороге, не справился с управлением и столкнулся на встречке с грузовиком MAN 440.

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По словам пострадавшей, водитель микроавтобуса остался полностью невредим, а вот она получила множество травм. Была разбита голова, лицо, разорвалось легкое, было раздроблено плечо, повреждены органы, сломаны ноги. Из машины ее доставали, считая уже мертвой. Положили на землю. Когда девушка подала признаки жизни, ее срочно отправили в реанимацию, где за ее жизнь боролись восемь часов. Обо всем этом красавица рассказала в Instagram.

Российские дипломаты в Минске держат ситуацию под контролем. Они контактируют со следствием и медиками. Сметаниной предлагали медицинскую транспортировку в Москву, но пока девушку наблюдают белорусские врачи.