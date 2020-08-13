Вице-мисс «Чита-2019» погибла во время нелегальных гонок

Вице-мисс «Чита-2019» Татьяна Дербина погибла под колесами мотоцикла во время нелегальных гонок. Она фотографировала соревнования и вышла на проезжую часть.

«9 августа вечером трагически погибла красивая, энергичная, позитивная читинка — Татьяна Дербина. Ей было всего 24 года», — сообщается в группе Читинской государственной заводской конюшни во «ВКонтакте».

Очевидцы трагедии рассказали, что девушка снимала нелегальные гонки, выбежала на дорогу в поисках нужного ракурса и попала под мотоцикл, передает издание «Чита.ру». От полученных травм Татьяна скончалась на месте. Инцидент произошел на Дворцовом тракте.

Дербина была победительницей многих соревнований и чемпионатов по конному спорту как в Чите, так и в других регионах России. Татьяна работала фитнес-тренером и принимала участие в конкурсах красоты. В 2019 году на одном из них она заняла третье место и стала вице-мисс «Чита».