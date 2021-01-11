Вице-губернатор Подмосковья рассказал о пострадавших и виновнике ДТП с военными автобусами

На место крупного ДТП с участием четырех военных автобусов и грузовика на Новорижском шоссе по поручению Андрея Воробьева прибыл вице-губернатор Московской области Игорь Тресков. Он рассказал о пострадавших и водителе грузовика, который врезался в колонну автобусов.

«Пострадавшие доставлены в медучреждения наземным транспортом и вертолетами. Все меры по оказанию медицинской помощи пострадавшим приняты. Идет следствие, причины ДТП устанавливаются», — сказал он. Сейчас помощь оказывают более 40 пострадавшим.

Тресков отметил, что сейчас основную группу пострадавших перевели в Москву — в госпиталь Вишневского.

«Водитель сейчас абсолютно здоров, он проходит следственные действия. Мы не можем сейчас комментировать, в каком он был состоянии, потому что сейчас идет изучение и исследование следственной группой. Он не задержан, с ним ведутся следственные действия», — рассказал он.

ДТП на 28-м километре трассы М-9 «Балтия» произошло в районе 15:25. В результате четверо человек погибли — все они были военнослужащими. Точное количество пострадавших пока не известно, однако РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило про 41 человека.

Ранее в Минобороны назвали предварительную причину ДТП. Там отметили, что, по предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в колонну военных автобусов. Источник «360» сообщил, что правоохранители его задержали — за рулем был мужчина 1994 года рождения.