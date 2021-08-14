«Витязь-Аэро» выплатит семьям погибших в крушении Ми-8 по миллиону

Авиакомпания «Витязь-Аэро» выплатит по миллиону рублей семьям погибших во время крушения вертолета Ми-8. Воздушное судно принадлежало этой компании. Об этом рассказал губернатор края Владимир Солодов.

«Авиакомпанией „Витязь-Аэро“ принято решение, что дополнительно к двум миллионам рублей, которые положены родственникам погибших в соответствии со страховыми условиями, будет выплачено по миллиону рублей», — передал ТАСС его слова.

Солодов добавил, что родственники могут обращаться напрямую в авиакомпанию. Пока ведется следствие, оперативные службы пытаются поднять остатки вертолета Ми-8 со дна Курильского озера. Недавно возле воздушного судна были найдены три тела. Поиски остальных продолжаются. После падения вертолета спастись удалось только восьми пассажирам из 16.

Перед вылетом вертолет был осмотрен, тогда специалисты технических неполадок не выявили. Однако посадка осуществлялась в условиях тумана. Когда воздушное судно упало в воду, то опустилось на дно за считаные секунды. Следствие рассматривает несколько версий случившегося — плохие погодные условия, ошибка пилотирования и неисправность оборудования.