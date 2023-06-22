Эксклюзив 22 июня 2023, 06:42 Висящего на дереве мужчину обнаружили в Перово Мужчина совершил суицид во дворе дома в Перово ВАО Москвы РИА «Новости»

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Во дворе дома в Восточном административном округе Москвы на дереве обнаружили тело мужчины, совершившего суицид. Об этом сообщил источник «360».

Вызов в экстренные службы поступил в 05:48. В дворе дома на 2-й Владимирской улице в Перово около детской площадки заметили свисающего с дерева мужчину. Приехавшие на место специалисты пришли к выводу, что он совершил суицид.

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