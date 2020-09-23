Вирусолог оценил вероятность повторного введения режима самоизоляции

Вирусолог Алексей Аграновский оценил вероятность повторного введения режима самоизоляции по причине распространения коронавирусной инфекции в России.

По его мнению, такой сценарий имеет мало шансов. Специалист подчеркнул, что карантин может крайне плохо отразиться на экономике страны и настроении граждан, сообщил сайт URA.ru.

«Введение карантина мне представляется маловероятным. Когда речь идет о спасении многих жизней, это оправдано, но это имеет и оборотную сторону — наносится огромный ущерб людям», — уточнил вирусолог.

Аграновский напомнил, что от настроения человека зависит состояние его иммунитета. Эксперт считает, что в нашей стране наблюдается незначительный прирост заболеваемости COVID-19, и говорить о второй волне еще нельзя. Вместе с тем специалист допустил, что в некоторых регионах ужесточение мер борьбы с коронавирусом возможно.

Напомним, в России за сутки подтвердили 6431 случай COVID-19 в 85 регионах. Из них 24,2% бессимптомные. В целом в стране выявили 1 122 241 инфицированного.