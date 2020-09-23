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    23 сентября 2020, 17:36

    Вирусолог оценил вероятность повторного введения режима самоизоляции

    Полина Петрова

    Вирусолог Алексей Аграновский оценил вероятность повторного введения режима самоизоляции по причине распространения коронавирусной инфекции в России.
    Вирусолог оценил вероятность повторного введения режима самоизоляции

    По его мнению, такой сценарий имеет мало шансов. Специалист подчеркнул, что карантин может крайне плохо отразиться на экономике страны и настроении граждан, сообщил сайт URA.ru.

    «Введение карантина мне представляется маловероятным. Когда речь идет о спасении многих жизней, это оправдано, но это имеет и оборотную сторону — наносится огромный ущерб людям», — уточнил вирусолог.

    Аграновский напомнил, что от настроения человека зависит состояние его иммунитета. Эксперт считает, что в нашей стране наблюдается незначительный прирост заболеваемости COVID-19, и говорить о второй волне еще нельзя. Вместе с тем специалист допустил, что в некоторых регионах ужесточение мер борьбы с коронавирусом возможно.

    Напомним, в России за сутки подтвердили 6431 случай COVID-19 в 85 регионах. Из них 24,2% бессимптомные. В целом в стране выявили 1  122  241 инфицированного.

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