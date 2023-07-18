Происшествия 18 июля 2023, 19:03 Вирусолог Чепурнов заявил, что пропавших из больницы пациентов с сибирской язвой нужно наказать

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В Тыве пятерых пациентов госпитализировали с сибирской язвой, и четверо из них пропали из медучреждения. Такое поведение угрожает здоровью людей, поэтому нарушителей необходимо наказать. Таким мнением с «Общественной Службой Новостей» поделился заведующий лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Он отметил, что у пациентов, вероятнее всего, кожная форма заболевания. Несмотря на то, что она не приносит заболевшему серьезного дискомфорта, сибирская язва очень заразна. Любой человек, которого больные встретят, может подхватить ее.

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Вирусолог подчеркнул, что своей пропажей пациенты поставили под угрозу огромное количество людей. Поэтому их надо вернуть в больницу и наказать по всей строгости закона.

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