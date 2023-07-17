Происшествия 17 июля 2023, 09:00 Вину за атаку на Крымский мост возложили на киевский режим Председатель Госсовета Крыма Константинов: атаку на Крымский мост устроил киевский режим РИА «Новости»

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Власти Украины организовали атаку на Крымский мост. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил в своем Telegram-канале, что последствия чрезвычайного происшествия оперативно ликвидируют.

«Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление — атаковал Крымский мост», — написал он.

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Председатель регионального парламента обвинил власти Украины в преднамеренном ударе по мирным жителям, так как они знали, что автомобильную часть моста через Керченский пролив использовали только как гражданский объект. Владимир Константинов считает, что киевский режим остановят только неотвратимость наказания и лишение физической возможности наносить такие удары.

Власти оперативно ликвидируют последствия ЧП, заявил он. Крым не попал в изоляцию, ведь железнодорожные пути не пострадали. Владимир Константинов напомнил, что полуостров связан с материковой частью России на севере и имеет опыт организации паромных переправ.

Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановили. Водителям посоветовали добираться до полуострова по суше через новые регионы. Для этого работают три пункта пропуска.