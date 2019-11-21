Виновный в массовой аварии выздоровел после истечения срока его дела

Следствие считает, что Вохминцев является виновником массовой аварии. В ней пострадали десять человек. Однако обвиняемый явился в суд, когда уголовное преследование уже прекратилось.

«Сегодня Вохминцев пришел в суд, уголовное преследование прекращено в соответствие со статьей 78 „Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности“», — заявил Нижнесергинский суд Свердловской области. Он должен был рассматривать дело Вохминцева.

4 ноября 2017 года на 254-м километре трассы Пермь — Екатеринбург Сергей Вохминцев стал виновником массовой аварии.

«Вохминцев, управляя автомобилем Volvo ХС, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовой машиной Volvo. От удара фуру выбросило на встречную полосу, произошло столкновение с KIA RIO и Honda Fit. Ранения получили 10 человек, в том числе двое детей», — пояснило управление ГИБДД по Свердловской области.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по ней — ограничение свободы на срок до трех лет.

В течение года Вохминцев отправлял в суд извещения о своей болезни и соответствующие справки, поэтому заседание не состоялось.