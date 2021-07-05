Виновный по делу о гибели в кипятке посетителей антикафе Петербурга получил условный срок

Суд Петербурга приговорил к трем годам условного срока диспетчера Теплосети Евгения Емельянова. Его признали виновным в прорыве трубы с кипятком, который залил помещение антикафе «Типичный Питер». В горячей воде заживо сварились два молодых человека.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга напомнила, что кипяток залил помещение антикафе в сентябре 2018 года. Уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» завели в отношении диспетчера Емельянова.

Суд пришел к выводу, что сотрудник Теплосети в при подключении трубопровода допустил возникновение гидроудара. От резкого скачка давления ветхий участок сети прорвало и кипяток залил подвальное помещение, где размещалось антикафе.

Никаких действий, чтобы остановить вытекающий кипяток Емельянов не предпринял. Суд приговорил его к трем годам лишения свобода условно с испытательным сроком в три года.

Погибшим в кипятке молодым людям было по 20 лет. Они пришли в антикафе вместе с подругой, чтобы отпраздновать день рождения. После прорыва трубы компания выбежала на улицу, но парни решили вернуться за куртками и попали под струю кипятка. От полученных ожогов они скончались.