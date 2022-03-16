Виновных в смерти ребенка на корте в ЯНАО осудили

Сотрудников центра внешкольной работы в Салехарде (ЯНАО), по вине которых погиб ребенок, осудили. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Ситуаиця произошла в конце 2019 года. Ребенок погиб во время спортивной тренировки. Погибший был без средств индивидуальной защиты. Шарф ребенка зацепился за движущийся механизм.

В феврале 2020 года директора организации оправдали. Однако городская прокуратура попыталась обжаловать это решение. В результате Салехардский городской суд пересмотрел дело. Директора компании приговорили к двум, а преподавателя к трем годам лишения свободы условно.