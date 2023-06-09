Происшествия 09 июня 2023, 12:26 Виновные в теракте на Каховской ГЭС понесут наказание — МИД Замглавы МИД Галузин заявил, что Украина должна ответить за произошедшее с Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Киевский режим ответит за повреждение Каховской ГЭС и подтопления, Россия поднимет этот вопрос на международных площадках. Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин сказал об этом в эфире телеканала «Россия 24», сообщили «Известия».

«Не сомневаюсь, что все виновные в этом преступном деянии, в этом теракте, понесут заслуженное наказание», — сказал он.

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Следственный комитет России после повреждения Каховской ГЭС возбудил уголовное дело. На международной арене, по словам замминистра, Россия поставит вопрос осуждения и привлечения киевского режима к ответственности. Галузин заявил, что Украина должна понести наказание.

По Каховской ГЭС в ночь на 6 июня нанесли удар, произошел сброс воды из водохранилища и подтопление 17 населенных пунктов Херсонской области. Погибли восемь человек. Материальный ущерб оценили в сумму более 1,5 миллиарда рублей.