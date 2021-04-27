Виновному в гибели отца с ребенком в Екатеринбурге грозит до семи лет заключения

Жителю Екатеринбурга, который насмерть сбил пешехода и его сына на улице Техническая, грозит до семи лет лишения вободы. Уголовное дело по факту гибели передано в суд.

Как сообщает tagilcity.ru, ДТП произошло в декабре. За рулем Lada 217230 находился мужчина 1973 года рождения. Он не справился с управлением на повороте и вылетел на трамвайные пути. Там он сбил мужчину и его шестилетнего ребенка. В результате ДТП они скончались.

Водитель признал свою вину и пояснил, что неверно оценил дорожные условия, в результате чего автомобиль занесло. Обвиняемый может попасть в тюрьму на срок до семи лет.