Виновному в гибели двух человек в яме с горячей водой в Пензе вынесли приговор

Пензенский суд вынес приговор по резонансному уголовному делу двухлетней давности. Тогда двое мужчин на машине провалились в яму с горячей водой на улице Аустрина, сообщил телеканал «Экспресс».

Трагедия произошла в ноябре 2019 года. Двое мужчин на машине начали объезжать лужу, но провалились в яму, которая оказалась наполнена горячей водой. Оба погибли от ожогов.

По делу был признан виновным теперь уже бывший начальник службы обеспечения эксплуатации сетей энергоснабжающей организации. Следствие выяснило, что он не провел гидравлические испытания тепломагистрали и заявил о ней руководству организации как о безопасной, несмотря на то, что предыдущие испытания она не прошла.

Вину обвиняемый не признал, написала «Пенза-пресс». Суд приговорил 60-летнего мужчину к двум годам заключения в колонии-поселении.