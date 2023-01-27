Происшествия 27 января 2023, 13:49 Виновного в смерти двух артистов театра кукол осудили в Свердловской области

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В Свердловской области вынесли приговор в отношении водителя грузовика, из-за которого произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкй на пресс-службу региональной прокуратуры.

ДТП произошло ночью 2 октября 2022 года. Труппа с артистами Краснотурьинского театра кукол ехала с гастролей на автобусе. Тогда в них врезался грузовик. В результате аварии две актрисы, 25 и 37 лет, погибли, еще один артист серьезно пострадал.

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Следствие установило, что водитель отвлекся и выехал на встречку. Его осудили на три года в колонии-поселения.