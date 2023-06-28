Происшествия 28 июня 2023, 21:26 Виновного в смертельном ДТП жителя Ростовской области осудили

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Житель Ростовской области получил срок за организацию смертельного ДТП. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Авария произошла в мае 2022 года на трассе между селом Николаевка Неклиновского района и Таганрогом. Водитель Volkswagen Jetta пошел на обгон на запрещенном для этого участке. На встречной полосе он столкнулся с Lada Priora. В результате ДТП погибли два человека. Серьезные травмы также получил ребенок.

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Водителя первого автомобиля приговорили к заключению сроком на 10 лет в колонии общего режима.