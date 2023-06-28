28 июня 2023, 21:26
Виновного в смертельном ДТП жителя Ростовской области осудили
Житель Ростовской области получил срок за организацию смертельного ДТП. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
Авария произошла в мае 2022 года на трассе между селом Николаевка Неклиновского района и Таганрогом. Водитель Volkswagen Jetta пошел на обгон на запрещенном для этого участке. На встречной полосе он столкнулся с Lada Priora. В результате ДТП погибли два человека. Серьезные травмы также получил ребенок.
Реклама
Водителя первого автомобиля приговорили к заключению сроком на 10 лет в колонии общего режима.
ДТП
Реклама
Реклама