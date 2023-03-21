Происшествия 21 марта 2023, 15:43 Виновного в смертельном ДТП водителя автобуса в Тюменской области осудили на 5 лет

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В Тюменской области вынесли приговор водителю автобуса, спровоцировавшего аварию, в которой погибли два человека. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

Авария произошла в ноябре 2021 года. Водитель автобуса пошел на обгон по встречной полосе, где врезался в ВАЗ-21102. В результате столкновения водитель и пассажир легковушки погибли на месте.

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Суд вынес решение приговорить виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.

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