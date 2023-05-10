Происшествия 10 мая 2023, 16:46 Виновного в крупном природном пожаре 9 мая нашли в Кургане МЧС: в Кургане установили виновника ландшафтного пожара рядом с жилыми домами РИА «Новости»

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В Кургане установили виновника ландшафтного пожара недалеко от жилых строений. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по региону.

«В Кургане установили виновника крупного ландшафтного пожара, произошедшего вблизи жилых домов», — уточнили в ведомстве.

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Спасатели рассказали, что днем 9 мая в Кургане, в микрорайоне Северном, загорелся камыш на площади 1,5 гектара. Специалисты приложили максимум усилий, чтобы не дать огню распространиться.

Виновником пожара оказался местный житель. Он обжигал провода на территории с сухой растительностью, несмотря на действие в регионе особого противопожарного режима.

В отношении виновника пожара составили протокол, ему грозит максимальный для такого нарушения штраф — 20 тысяч рублей.

Число жертв майских пожаров в Курганской области увеличилось до 21, еще 13 человек получили ожоги.