Виновного в ДТП с шестью жертвами водителя ГАЗели отправили в колонию

На трассе Выселки — Кирпильская 27 ноября 2020 года произошло серьезное ДТП. В результате скончались шесть человек. Виновника аварии приговорили к заключению. Об этом сообщил «Царьград».

Водитель ГАЗели при развороте отказался уступать дорогу КамАЗу, из-за чего произошло массовое столкновение. Шесть человек скончались на месте. Еще четверых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Оказалось, что виновник аварии не обладал правами категории «D», которые нужны для управления грузовиком. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.