28 мая 2021, 13:50
Виновницу смертельного ДТП в Пушкине будут судить
Вынесен обвинительный приговор женщине, которая спровоцировала смертельную аварию в Пушкине. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
Уточняется, что девушка, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, на высокой скорости врезалась в другой автомобиль. Его водитель погиб. Пассажир автомобиля попал в больницу в тяжелом состоянии.
Теперь виновнице аварии грозит до 12 лет тюрьмы.