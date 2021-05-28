Виновницу смертельного ДТП в Пушкине будут судить

Вынесен обвинительный приговор женщине, которая спровоцировала смертельную аварию в Пушкине. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Уточняется, что девушка, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, на высокой скорости врезалась в другой автомобиль. Его водитель погиб. Пассажир автомобиля попал в больницу в тяжелом состоянии.

Теперь виновнице аварии грозит до 12 лет тюрьмы.