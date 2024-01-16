Происшествия 16 января 2024, 15:51 Виновницу смертельного ДТП приговорили к 2 годам колонии условно в Краснодаре

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Первомайский суд Краснодара приговорил к двум годам лишения свободы условно местную жительницу, которая насмерть сбила пенсионерку на машине. Об этом сообщил «Царьград».

По данным следствия, весной прошлого года девушка за рулем иномарки не успела затормозить перед перекрестком. Чтобы избежать столкновения с другими машинами, она выехала на тротуар, где стояла 75-летняя женщина.

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Отмечается, что от полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.