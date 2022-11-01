Виновницу пьяного ДТП в Башкирии приговорили к заключению | 360°

01 ноября 2022, 16:31
Виновницу пьяного ДТП в Башкирии приговорили к заключению
Жительница Башкирии спровоцировала смертельное ДТП. В результате злоумышленницу приговорили к шести годам заключения. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Реклама
Авария произошла в Зианчуринском районе. Женщина села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Во время движения она не справилась с управлением, из-за чего машина улетела в Ямашлинское водохранилище. Водитель покинула машину, однако три ее подруги утонули.
ДТП
Реклама
Реклама