Виновницу пьяного ДТП в Башкирии приговорили к заключению | 360°

Происшествия 01 ноября 2022, 16:31 Виновницу пьяного ДТП в Башкирии приговорили к заключению

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Жительница Башкирии спровоцировала смертельное ДТП. В результате злоумышленницу приговорили к шести годам заключения. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на региональную прокуратуру.

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Авария произошла в Зианчуринском районе. Женщина села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Во время движения она не справилась с управлением, из-за чего машина улетела в Ямашлинское водохранилище. Водитель покинула машину, однако три ее подруги утонули.