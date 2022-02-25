Виновницу гибели многодетной матери в ДТП приговорили к 7,5 года колонии

В Пушкинском городском округе Подмосковья вынесен приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погибла многодетная мать. Виновница получила 7,5 года колонии общего режима. Свою вину она так и не признала. Об этом сообщили в прокуратуре.

Подсудимая обвинялась в совершении преступления по статье о нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Как установил суд, женщина в марте 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Porsche, попыталась проехать перекресток улицы Оранжерейной и Октябрьского бульвара в городе Пушкин на красный сигнал светофора. Водительский стаж Матвеевой на тот момент не превышал трех месяцев. Скорость автомобиля составляла не менее 99 километров в час. В результате она столкнулась с автомобилем Volkswagen.

За рулем Volkswagen находилась мать трех малолетних детей. Она получила тяжелые травмы и скончалась в больнице. Ее пассажиру также был причинен значительный вред здоровью.

В ходе судебного заседания обвиняемая свою вину не признала и заявила, что алкоголь не принимала, а причиной ДТП считает неисправность тормозной системы автомобиля.

В результате суд постановил приговорить Матвееву к семи годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также она лишена прав на управлением автомобилем на срок два года и 10 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.