14 февраля 2023, 14:04
Виновницу аварии в Ленобласти будут судить посмертно
В Ленобласти утвердили обвинительное заключения в отношении 42-летней женщины, спровоцировавшей аварию и погибшей в ней. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Как установило следствие, женщина ехала за рулем автомобиля с двумя пассажирами. Она нарушила скоростной режим и столкнулась с грузовиком на полосе встречного движения. В результате аварии сама автоледи и пассажиры скончались на месте. Водитель второго автомобиля не пострадал.
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Следствие установило виновность женщины-водителя, но ее законные представители не согласились с такими выводами. Поэтому уголовное дело рассмотрит суд.
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