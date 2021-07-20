Виновнику смертельного ДТП в Тюмени грозит до 15 лет

В Тюменской области возбудили уголовное дело против мужчины, устроившего ДТП, в котором погибли два человека и пострадал ребенок. Расследование взял на контроль прокурор Региона Владислав Московских, сообщило Ura.ru.

ДТП произошло в ночь с 19 на 20 июля в Тюмени. Столкнулись два автомобиля, два человека погибли, ребенок получил травмы. Сообщается, что предполагаемый виновник ДТП был пьян. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.