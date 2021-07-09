Виновнику смертельного ДТП под Пензой вынесли приговор

Житель Наровчатского района Пензенской области признан виновным в смертельном ДТП. Он получил тюремный срок, написала «Пенза-пресс».

Авария произошла в октябре 2020 года. Владелец внедорожника УАЗ «Патриот» разрешил своему другу без прав прокатиться за рулем своей машины. Вместе с еще одним приятелем компания выехала на дорогу.



Неопытный водитель не справился с управлением мощного автомобиля. Он отправил внедорожник в кювет. В результате аварии погиб один пассажир.



Во время следствия водитель пытался обвинить в случившемся погибшего, заявляя, что именно он был за рулем. Однако экспертиза и другие доказательства показали, что это не так.



Мужчину приговорили к семь с половиной годам тюрьмы. Кроме того, суд обязал его выплатить миллион рублей жене погибшего.